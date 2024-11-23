Botoks yaptırmadan önce neleri bilmeliyiz? Uzmanlar açıklıyor... Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!

Botoksun estetik ve kozmetik amaçlı en sık tercih edilen prosedürlerden biri olduğu biliniyor.

Kırışıklıkları azaltma ve gençleşme vaadiyle popülerleşen bu uygulama hakkında bilinmesi gereken pek çok önemli detay bulundu.

İşte botoks yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ve bilimsel araştırmalar ile uzman görüşleri...

BOTOKS NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Botoks, Botulinum toksin adı verilen bir madde içerir ve bu madde sinir uçlarına enjekte edilerek kasların geçici olarak felç olmasını sağlar. Bu sayede, kırışıklıkların görünümü azalır ve cilt daha pürüzsüz bir hale gelir.

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Elif Demir, "Botoks, kas hareketlerini geçici olarak durdurarak kırışıklıkları azaltan etkili bir yöntemdir. Ancak, etkisi genellikle 3-6 ay arasında sürer ve tekrarlanması gerekebilir" dedi.

UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Botoks yaptırmadan önce, prosedürü gerçekleştirecek uzmanı dikkatle seçmek önemli.

Yetkin ve deneyimli bir uzman tarafından yapılmayan botoks uygulamaları, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Dermatolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Botoks yaptırmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı ve uygulamanın yapılacağı kliniğin güvenilirliği sorgulanmalıdır" diye belirtti.

Botoks sonrası, enjeksiyon bölgelerinde hafif şişlik, kızarıklık veya morarma görülebilir. Bu durum genellikle kısa sürede geçer. Ayrıca, işlem sonrası 24 saat boyunca ağır egzersiz yapmaktan ve enjeksiyon bölgelerine dokunmaktan kaçınılmalı.

YAN ETKİLER VE RİSKLER

Botoks uygulamalarında bazı yan etkiler ve riskler bulunmakta. Enjeksiyon bölgelerinde geçici olarak ağrı, şişlik veya morarma görülebilir. Nadir durumlarda, botoksun yanlış bölgelere yayılması ve istemsiz kas hareketlerine yol açması mümkündür. 2016 yılında yapılan bir araştırma, botoks uygulamalarının genel olarak güvenli olduğunu, ancak nadir de olsa bazı komplikasyonların yaşanabileceğini ortaya koydu.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Botoks yaptırmadan önce, kırışıklıklarla mücadele için alternatif yöntemleri de değerlendirmek önemli. Hyaluronik asit dolgu maddeleri, kimyasal peeling, mikroiğneleme ve lazer tedavileri gibi yöntemler de etkili olabilir.

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Canan Kaya, "Botoks, kırışıklıklarla mücadelede etkili bir yöntemdir, ancak diğer tedavi seçeneklerini de göz önünde bulundurmak önemlidir" dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE TAVSİYELER

Uzmanlar, botoks yaptırmadan önce mutlaka bir dermatolog veya estetik cerraha danışmayı önermekte.

Dr. Ahmet Kaya, "Botoks yaptırmadan önce kişinin cilt tipi, kırışıklık durumu ve genel sağlık durumu değerlendirilmelidir. Uygulamanın ardından düzenli kontroller yapılması da önemlidir" diye ekledi.

Botoks yaptırmadan önce bilinmesi gereken pek çok önemli detay bulunmakta.

Yetkin bir uzman seçimi, prosedür öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, yan etkiler ve alternatif yöntemler konularında bilgi sahibi olmak, daha güvenli ve başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacağı bildirildi.