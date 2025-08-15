Botswana enflasyonu 5 yılın dip seviyesine geriledi

Botswana’da yıllık enflasyon Temmuz 2025’te yüzde 1,1’e gerileyerek Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Haziran ayında enflasyon yüzde 2 seviyesindeydi. Bu düşüş, özellikle tüketici fiyatlarının çeşitli kalemlerinde yavaşlama göstermesiyle dikkat çekti. Ülkede fiyatlardaki ivme kaybı, hem günlük harcamalarda hem de hizmet sektöründe hissediliyor.

GIDA VE İÇECEK FİYATLARINDA YAVAŞLAMA

Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış yüzde 4,3 ile bir önceki ayki yüzde 5,4 seviyesinin altında kaldı. Bu, tüketici sepetinin en önemli kalemlerinden biri olan gıda harcamalarında sakinleşmeye işaret ediyor. Ayrıca alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de artış hızı yüzde 6,4 ile hafif geriledi.

HİZMET VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Restoran ve otel fiyatları yüzde 2,8 ile önceki ayın yüzde 3 oranının altında gerçekleşti. Eğlence ve kültür harcamalarındaki artış da yüzde 2,3’e gerileyerek Temmuz ayında daha kontrollü bir seyir izledi. Ülkede hizmet sektöründeki bu yavaşlama, turizm ve yerel hizmet tüketiminde maliyetlerin düşmesine katkı sağladı.

KONUT VE ULAŞIM MALİYETLERİ NEGATİF BÖLGEDE

En dikkat çekici düşüşler, konut ve ulaşım kalemlerinde gözlendi. Konut ve yardımcı hizmetler fiyatları yüzde -4,2 ile ciddi bir gerileme gösterirken, ulaşım fiyatları da yüzde -1,9 ile azalmaya devam etti. Bu durum, özellikle elektrik, su ve yakıt gibi temel giderlerde tüketici üzerindeki baskıyı hafifletti.

AYLIK BAZDA EN SERT DÜŞÜŞ

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,7 düşerek son on ayın en sert gerilemesini kaydetti. Haziran ayında ise fiyatlar yüzde 0,2 artış göstermişti. Ekonomistler, bu gelişmeyi enflasyonda kontrol sağlanması ve temel tüketim mallarında fiyat istikrarı olarak yorumluyor.

Uzmanlar, Botswana’daki düşük enflasyon oranının ekonomik güveni artırabileceğini ve yerel tüketici harcamalarını destekleyebileceğini belirtiyor. Ancak fiyatların çok hızlı düşmesi, bazı sektörlerde kar marjlarının daralmasına neden olabileceği için dikkatle izleniyor.