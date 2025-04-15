Botswana’da enflasyon alarmı: Son 7 ayın zirvesi görüldü

Botswana'da Mart 2025 enflasyon verileri, ülkedeki tüketici fiyatlarının üst üste üçüncü ay artış gösterdiğini ortaya koydu. Mart ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8'e yükselerek Ağustos 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayında bu oran yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti. Bu artış, özellikle bazı temel tüketim kalemlerindeki fiyat baskılarından kaynaklandı.

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GIDA VE İÇECEK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Tüketici fiyatlarındaki yükselişte en büyük etken, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde yaşanan artış oldu. Bu kalemde yıllık enflasyon oranı yüzde 5,5'ten yüzde 5,8'e çıktı. Temel besin maddelerine gelen zamlar, hem kent merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde halkın satın alma gücünü olumsuz etkiledi. Ayrıca alkollü içkiler ve tütün ürünleri grubunda da yüzde 7,4’ten yüzde 7,6’ya yükselen artış oranı, enflasyon baskısını güçlendirdi.

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GİYİM VE AYAKKABIDA FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında tekstil ürünleri ve ayakkabı fiyatlarında da artış gözlendi. Bu kategoride enflasyon oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye çıkarak dikkat çekti. Özellikle ithal edilen ürünlerdeki maliyet artışlarının, giyim ve ayakkabı fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtildi. Döviz kurlarındaki dalgalanma da ithalat maliyetlerini artıran unsurlar arasında yer aldı.

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AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Aylık bazda incelendiğinde ise tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0,2 oranında yükseldi. Şubat ayında bu oran yüzde 0,3’tü. Bu yavaşlama, bazı kalemlerdeki fiyat artışlarının yavaşlamasına bağlı olarak gerçekleşti. Ancak genel tablo, enflasyonist baskının devam ettiğini ve ekonomide fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğünü gösteriyor.

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MERKEZ BANKASI TAKİPTE

Botswana Merkez Bankası’nın fiyat gelişmelerini dikkatle izlediği ve para politikası adımlarını bu doğrultuda güncelleyebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, enflasyonun hedef bandın altında kalmaya devam ettiğini, ancak art arda gelen yükselişlerin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.

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EKONOMİK GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK

Uzmanlar, gıda ve enerji fiyatlarındaki küresel oynaklık nedeniyle Botswana’nın enflasyon oranında dalgalanmaların devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle ithalata bağımlı ürünlerdeki maliyet artışlarının fiyatlara yansıması, orta vadede halkın yaşam maliyetini daha da artırabilir. Ayrıca küresel ekonomideki belirsizlikler ve bölgesel iklim koşulları da fiyat dinamiklerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.