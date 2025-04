Boupendza'nın ölümü sonrası skandal hareket! Taraftarlar isyan etti

Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Gabonlu futbolcu için taziye mesajları paylaşılırken Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan Zhejiang FC-MZ Hakka maçında yaşananlar tepki çekti. Zhejiang FC'de futbolcuların karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından kutlama yapması herkesi şaşırttı. Golden sonraki sevinç gösterisine sosyal medyada tepki yağdı.

Zhejiang FC players were still celebrating when they scored a goal, as if nothing had happened



