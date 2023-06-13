Boupendza'nın yeni takımı açıklandı. Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Aaron Boupendza'nın yeni takımı resmen açıklandı. Golcü oyuncu MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye transfer oldu.

Boupendza'nın yeni takımı açıklandı. Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla attığı 22 golle gol kralı olan Aaron Boupendza'yı Trabzonspor transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Fırtına'ya ABD'den kötü haber geldi. MLS ekibi FC Cincinnati, Boupendza'yı resmen duyurdu.

Golcü oyuncu ile 2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklanırken, 2026 ve 2027 yılları için de opsiyon olduğu ifade edildi.

Boupendza'nın transferi için eski takımı Al-Shabab'a 7 milyon bonservis bedeli ödenecek.

Oyuncu bu sezon Al-Shabab'da 17 lig maçına çıkan Boupendza, 11 gol atarken 3 asist yaptı.

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