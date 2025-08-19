Bournemouth Liverpool'dan puan alamadı ama genç yıldızı kopardı

Premier Lig'de yüksek bonservisli satışlar yaparak bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmayı başaran Bournemouth, sezonun ilk haftasında mağlup olduğu Liverpool'dan geleceğin yıldız adayını kadrosuna kattı.

Anfield'da 4-2 Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından 19 yaşındaki İskoç kanat oyuncusu Ben Doak'ın Bournemouth'a 23.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi resmiyet kazandı.

Yaz transfer döneminde yaklaşık 230 milyon Euro bonservis gelirini kasasına koyan Bournemouth'un toplam harcaması ise Ben Doak transferiyle birlikte 100 milyon Euro'nun üzerine çıktı.