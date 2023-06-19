Bournemouth'ta ayrılık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Teknik Direktör Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bournemouth'ta ayrılık

İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, Teknik Direktör Gary O'Neil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Bournemouth, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gary'e teşekkürlerini iletirken, kariyerinde de başarılar diledi.

40 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında yardımcı antrenör olarak göreve başladığı Bournemouth'ın başına geçici olarak getirilmiş, sonrasında teknik direktör olarak devam edilme kararı alınmıştı. İngiliz teknik adam, kırmızı-siyahlıların başında Premier Lig'de 34 maça çıkarken, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. (İHA)

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