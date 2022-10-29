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Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü

İngiltere Premier Lig'in 14. haftası Bournemouth'la Tottenham arasında nefes kesen bir düelloya sahne oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 20:40
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Bournemouth-Tottenham maçında müthiş düello

Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
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İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım 15. dakikada Moore'un golüyle öne geçti.

İkinci yarıya da hızlı giren Bournemouth, 49. dakikada Moore ile bir gol daha buldu ve durumu 2-0 yaptı.

Ancak daha sonra Tottenham'ın müthiş baskısı başladı.

57. dakikada Sessegnon attığı golle farkı bire indirdi.

Ben Davies, 73. dakikada skora dengeyi getirdi. 

Oyuna sonradan giren Bentancur ise 90. dakikada Tottenham'ın müthiş dönüşüne noktayı koydu. Tottenham, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılırken, puanını 26 yaptı. Bournemouth ise 13 puanda kaldı. 

Ligin 15. haftasında Tottenham, Liverpool'u ağırlarken Bournemouth, Leeds United'a konuk olacak.

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