Bowers & Wilkins, Pi6 ve Pi8 modellerini duyurdu

Bowers & Wilkins, Pi6 ve Pi8 true wireless kulaklıklarını geliştirirken üç yıl boyunca yüzlerce prototip üzerinde çalıştı. Kulak anatomisi üzerine yapılan araştırmalar, cinsiyet ve etnik kökenin boyutlara etkisinin olmadığını ortaya koydu. Bu bulgular, daha dengeli bir gövde tasarımıyla birleşerek aktif gürültü engelleme performansını önemli ölçüde artırdı.

IP54 sertifikalı Pi6 modeli, Qualcomm aptX Adaptive desteğiyle 24-bit 96 kHz ses aktarımı sağlıyor. 12 mm biyoselüloz sürücüler ve iki bantlı ekolayzır içeren kulaklık, ANC açıkken 8 saat, kutusuyla toplam 24 saat pil ömrü sunuyor. ABD fiyatı 249 dolar olan Pi6; bulut grisi, orman yeşili, buzul mavisi ve fırtına grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

399 dolar fiyat etiketiyle gelen Pi8 modeli ise Qualcomm aptX Lossless codec ile 1 Mbps'e kadar ses iletimi sunuyor. ANC açıkken 6.5 saat kullanılabilen kulaklık, 13.5 saatlik kutu desteğine sahip. USB-C ve 3.5 mm ses kaynaklarından müzik aktarma özelliği dikkat çekiyor.