Boy kaç santim uzatılabilir?

Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle boyu kısa kalanların tek ameliyatla 13 santimetreye kadar uzayabileceğini söyleyen Op. Dr. Halil Buldu, kozmetik boy uzatma ameliyatının detaylarını DHA’ya anlattı. Op. Dr. Halil Buldu, dünyanın her yerinden Türkiye’ye bu operasyon için gelen çok sayıda hastanın bulunduğunu belirtti.

Boy uzatma ameliyatından sonra hastaların ihtiyaç duyduğu fizik tedavi, diyetisyen, rehabilitasyon ve konaklama gibi hizmetleri vermek üzere Live Life Taller Rehabilitasyon Merkezini kuran Op. Dr. Halil Buldu ve Dr. Sedat İlhan, ileri teknolojik cihazlarla kalitesi daha da yükseltilen merkezleri ile sağlık turizminde Türkiye'ye katkı sağlamayı hedefliyorlar.

BOY UZATMA NASIL OLUYOR

Kozmetik boy uzatma ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Halil Buldu, “Boy uzatma ameliyatında kemikte bir kese oluşturuluyor. Oluşturulan bu keseyi vücut kendisi doldurarak iyileştiriyor. Vücut kendi kemiğiyle boyunu uzatıyor. Tamamen fizyolojik bir kemik dokusu doluyor. Kozmetik boy uzatma ameliyatı herhangi bir kazadan sonra gerçekleşmiyor. Kişinin kendi isteği ile gerçekleşen bir ameliyat. Her operasyonda olduğu gibi boy uzatma operasyonlarında da risk payı her zaman vardır. Herhangi bir komplikasyon meydana gelmemesi için bütün önlemleri alıyoruz. Profesyonel bir ekibe sahibiz” dedi.

“HER YAŞ GRUBUNA BOY UZATMA AMELİYATI YAPILABİLİR”

Çocukluk çağındaki belirli hastalıklara bağlı oluşan kısalıklara, 5 yaşında bile ameliyat yaptıklarını söyleyen Halil Buldu, “Dünyadaki rekorlardan birisi olduğunu düşündüğüm 62 yaşında Avrupa’da yaşayan bir hastamıza boy uzatma ameliyatı yaptık. Her yaş grubuna uzatma yapabiliyoruz. Boy uzatma oranları üst bacak ve alt bacağa göre değişir. Hastanın ilk boyu ve esnekliğine göre de uzatma oranı değişebilir. Yaklaşık 10 santimetre uzaması olan bir hasta 6 ay sonra normal hayatına dönmüş olur” şeklinde konuştu.