Boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Boy kilo endeksi vücut kitle indeksi olarak da bilinen kişisel değerler kullanılarak hesaplanmaktadır. Özellikle son zamanlarda çocuklarda boy kilo endeksi hesaplaması sıkça araştırılıyor. Peki, boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Gelişim çağındaki çocuklarda boy ve kilo endeksi sık değişmektedir. Peki, boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

BOY KİLO ENKDEKSİ NEDİR?

Vücut kitle indeksi, boy kilo endeksi olarak da bilinen, kişinin ağırlık ve boy değerleri kullanılarak hesaplanan bir sayıdır. Formülde kullanılan vücut ağırlığı, kilogram, boy ise metre cinsinden alınarak hesaplama yapılır.

Vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle endeksi, özellikle gelişim çağındaki çocukların yaşıtlarına oranla boy ve kilo yönünden ne durumda olduğu hakkında bize bilgi vermektedir.

YAŞA GÖRE BOY KİLO HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Özellikle gelişim çağında çocuklarda boy ve kilo endeksi sürekli değişen bir yapıdadır. Yaşa göre boy kilo hesaplama yönteminde çocuğun önce boy ve kilosu ölçülür, ardından boyun karesi ele alınır. Çocuğun kilosu bu çıkan sonuca bölünür ve vücut kitle endeksi ortaya çıkar.

0-3 Yaş Boy Kilo Endeksi

Kız çocuğu ve erkek çocuğu gelişiminde rakamlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 0-3 yaş arası bir çocuğun boy kilo endeksi erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 74,1 cm 10,6 kg

2 yaş 86,8 cm 12,6 kg

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 75,1 cm 9,3 kg

2 yaş 86,8 cm 11,9 kg

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

3-6 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

4 yaş 102,5 cm 16.8 kg

5 yaş 109,1 cm 18,6 kg

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

4 yaş 102,5 cm 16,1 kg

5 yaş 109,1 cm 18,4 kg

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

6-9 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

7 yaş 120,5 cm 23,2 kg

8 yaş 126,9 cm 25,9 kg

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

7 yaş 121,1 cm 22,9 kg

8 yaş 126,7 cm 25,7 kg

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

9-13 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

10 yaş 137,6 cm 32,2 kg

11 yaş 143,8 cm 37,8 kg

12 yaş 150,6 cm 44,3 kg

13 yaş 157,7 cm 49,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

10 yaş 137,9 cm 32,6 kg

11 yaş 145,4 cm 38,2 kg

12 yaş 153,1 cm 45,1 kg

13 yaş 157,8 cm 50 kg

Öne Çıkanlar
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Son Haberler
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’ Siyaset
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’
Brozovic resmen Al Nassr'da Spor
Brozovic resmen Al Nassr'da
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı Güncel
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı Memur ve Emekli
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi Spor
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız Güncel
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer Spor
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer