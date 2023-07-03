Gelişim çağındaki çocuklarda boy ve kilo endeksi sık değişmektedir. Peki, boy kilo endeksi nedir? Yaşa göre boy kilo endeksi hesaplama nasıl yapılır?

BOY KİLO ENKDEKSİ NEDİR?

Vücut kitle indeksi, boy kilo endeksi olarak da bilinen, kişinin ağırlık ve boy değerleri kullanılarak hesaplanan bir sayıdır. Formülde kullanılan vücut ağırlığı, kilogram, boy ise metre cinsinden alınarak hesaplama yapılır.

Vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle endeksi, özellikle gelişim çağındaki çocukların yaşıtlarına oranla boy ve kilo yönünden ne durumda olduğu hakkında bize bilgi vermektedir.

YAŞA GÖRE BOY KİLO HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Özellikle gelişim çağında çocuklarda boy ve kilo endeksi sürekli değişen bir yapıdadır. Yaşa göre boy kilo hesaplama yönteminde çocuğun önce boy ve kilosu ölçülür, ardından boyun karesi ele alınır. Çocuğun kilosu bu çıkan sonuca bölünür ve vücut kitle endeksi ortaya çıkar.

0-3 Yaş Boy Kilo Endeksi

Kız çocuğu ve erkek çocuğu gelişiminde rakamlar cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 0-3 yaş arası bir çocuğun boy kilo endeksi erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 74,1 cm 10,6 kg

2 yaş 86,8 cm 12,6 kg

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

1 yaş 75,1 cm 9,3 kg

2 yaş 86,8 cm 11,9 kg

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

3-6 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,8 kg

4 yaş 102,5 cm 16.8 kg

5 yaş 109,1 cm 18,6 kg

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

3 yaş 95,4 cm 14,1 kg

4 yaş 102,5 cm 16,1 kg

5 yaş 109,1 cm 18,4 kg

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

6-9 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

6 yaş 116,1 cm 20,7 kg

7 yaş 120,5 cm 23,2 kg

8 yaş 126,9 cm 25,9 kg

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

6 yaş 115,1 cm 20,6 kg

7 yaş 121,1 cm 22,9 kg

8 yaş 126,7 cm 25,7 kg

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

9-13 Yaş Boy Kilo Endeksi

Erkek çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,8 kg

10 yaş 137,6 cm 32,2 kg

11 yaş 143,8 cm 37,8 kg

12 yaş 150,6 cm 44,3 kg

13 yaş 157,7 cm 49,8 kg

Kız çocukları için:

Yaş Boy (ortalama) Kilo (ortalama)

9 yaş 132,1 cm 28,9 kg

10 yaş 137,9 cm 32,6 kg

11 yaş 145,4 cm 38,2 kg

12 yaş 153,1 cm 45,1 kg

13 yaş 157,8 cm 50 kg