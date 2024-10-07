Boya atölyesindeki patlama da duvar yıkıldı! 3 yaralı

Kaynak: İHA
Boya atölyesindeki patlama da duvar yıkıldı! 3 yaralı

Mersin'deki boya atölyesinde gaz sıkışması patlama meydana geldi. 3 Kişinin yaralandığı patlamada iş yerinin duvarı yıkıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir boya atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, atölye sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırınının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamada iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin güvenlik tedbiri alarak şerit çektiği iş yerinde inceleme yapıldı.

aw302940-04.jpg

aw302940-02.jpg

aw302940-03.jpg

Son Haberler
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz