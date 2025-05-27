Boya ustasının acı ölümü!

Olay, 19 Mayıs Pazartesi günü ilçeye bağlı Kesmez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki boya ustası Kamber Dakım’ın, H.Ü.’ye ait evin dış cephesini boyadığı sırada merdivenden düşerek ağır yaralandığı ihbarı üzerine olay yetine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamber Dakım, kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesine hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada boya ustası Kamber Dakım’ın, R.Ü. idaresindeki traktöre bağlı kepçe üzerinde boya yaptığı sırada kepçeden düştüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri traktör sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücü R.Ü. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. R.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.