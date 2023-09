BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 / 00:01

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1085 Ada 2 Parselde Bulunan Boyabat Kent Meydanı İçerisinde Zemin katta 21 nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Açık teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

2- İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27.09.2023 tarihinde saat 16.00’dan itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taşınmazların ihale bedeli, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde peşin olacak şekilde ödenecektir.. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

6- İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

7- İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



8-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

S. No: A D R E S Ada Parsel Bağımsız Bölüm/ Kapı No Yüz Ölçümü

İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat %3 İhale Usulü 1 Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9 1085 2 21/ (9/z21) 33,00 m2 27.09.2023 16:00 2.258.666.67 67.760,00 2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi



9-İhaleye Girecekler:

Gerçek Kişiler;

Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası Noter tasdikli imza beyannamesi Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi Doküman ve Şartname Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

ı) İhale Şartnamesi (Her Sayfası İmzalanmış Hali)

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )

ı) İhale Şartnamesi (Her Sayfası İmzalanmış Hali)

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.



İlan olunur.



Hüseyin COŞAR

Belediye Başkanı