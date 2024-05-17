Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı

Kaynak: DHA
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
Zonguldak Kozlu’da 2 yıl önce boyanması tepki çeken madenci heykeli, belediye ekipleri tarafından kazındı. Heykel, orijinali olan bronz rengine geri döndürülmeye çalışıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1991 yılında düzenlenen ‘Büyük Madenci Yürüyüşü’nün anısına dikilen madenci heykeli, 2 yıl önce deforme olduğu gerekçesiyle bakımdan geçirildi.

Restorasyon çalışması sonrasında, orijinali bronz renginde olan 33 yıllık heykelin pantolon ve ceketi maviye, bareti ve çizmeleri sarıya, kolları ve yüzü de siyaha boyandı.

Tepkilere neden olan heykelin çizmeleri daha sonra yeniden siyaha boyandı.

Kozlu Belediyesi’ne bağlı ekipler dün, heykelin üzerindeki boyaları tek tek kazıdı.

Eski boya kalıntıları olduğu görülen heykelin baretindeki sarı boya ise aynı şekilde kaldı.

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