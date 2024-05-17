Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 1991 yılında düzenlenen ‘Büyük Madenci Yürüyüşü’nün anısına dikilen madenci heykeli, 2 yıl önce deforme olduğu gerekçesiyle bakımdan geçirildi.

Restorasyon çalışması sonrasında, orijinali bronz renginde olan 33 yıllık heykelin pantolon ve ceketi maviye, bareti ve çizmeleri sarıya, kolları ve yüzü de siyaha boyandı.

Tepkilere neden olan heykelin çizmeleri daha sonra yeniden siyaha boyandı.

Kozlu Belediyesi’ne bağlı ekipler dün, heykelin üzerindeki boyaları tek tek kazıdı.

Eski boya kalıntıları olduğu görülen heykelin baretindeki sarı boya ise aynı şekilde kaldı.