Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, açıklamada "Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" dedi.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Yapılan çağrılar doğrultusunda 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. ​

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları kapsamına alarak resen soruşturma başlatmıştı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alınan bilgilere göre soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, sürece ilişkin, "Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında soruşturma açılan ve gözaltına alınan yurttaşlarımızın hukuki sürecini yakından takip ediyoruz. Siyasi talimatlarla hareket eden savcılara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin yüreğine korku düşmeyeceğinden emin olunmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.