Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncuyu şikayet etti. Cem Küçük'ten TRT'ye ihbar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncuyu şikayet etti. Cem Küçük'ten TRT'ye ihbar

Oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykot ile ilgili bir paylaşım yaptı. Cem Küçük, Pusat'ı hedef gösterdi.

Oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki genel tüketim boykotuna destek paylaşımı yapınca Cem Küçük'ün hedefi oldu.

Cem Küçük, "O zaman Teşkilat dizisinden ayrılsın" diyerek Pusat'ı hedef gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolar sonrası kitlesel boykot çağrıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu boykot listesine yeni firmalar eklenirken, sosyal medyada 2 Nisan 2025 için geniş çaplı tüketim boykotu çağrıları yapıldı.

Öte yandan, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabı üzerinden boykot çağrısına destek verdi.

Cem Küçük de TRT Genel Müdür Zahid Sobacı'nın hesabını etkiletleyerek Aybüke Pusat'ın TRT'den kovulmasını istedi.

Ünlü oyuncu Pusat'ın sosyal medya hesabından paylaşımı kaldırdığı da görüldü.

Aybüke Pusat’ın ardından TRT’nin “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde rol alan oyuncu Murat Daltaban, boykot çağrısı yaptı.

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