Boykot çağrısına soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Boykot çağrısına soruşturma!

Son dakika... Son dakika... Sosyal medyadan boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yaparak ayrıştırıcı söylemlerde bulunan ve bunları yayanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, geleneksel ve sosyal medyada yer alan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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