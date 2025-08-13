Boykot çağrısına tazminat davası. O marka harekete geçti

Esat Kocadağ'a ait Espressolab’in, 19 Mart süreci ve sonrasında boykot çağrısında bulunan vatandaşlara “Tehdit ve rekabet hukukunun ihlali” gerekçesiyle 100 bin TL’ye varan tazminat davası açtıkları ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yapan Abdullah Esin, olaya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Esin, olaya ilişkin şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Boykot çağrısından beri toplumu AKP’li olmadığına ikna etmeye çalışan Espressolab’in şikayetiyle bugün ifadeye gittim.

Her fırsatta muhaliflere şirin gözükmeye çalışan marka boykot çağrılarını “tehdit ve rekabet hukukunun ihlali” gibi saçmasapan gerekçelerle dava ederek bizlere bedel ödetme peşinde. Bu vesileyle unutulmaya yüz tutmuş boykot çağrısını yineliyorum. Tüketimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız, sonra da sıra üretimden gelen gücümüze gelecek."

Bu çağrının üzerine Espressolab'in tazminat davası açtığı Esin, şu ifadeleri kullandı:

"Arabulucunun tazminat davasının geri çekilmesi için şirketin benden özür beklediğini aktardı. Hiçbir şekilde Eslab’den özür dilemeyeceğimi ve uzlaşmaya gitmeyeceğimi belirttim. Hodri meydan! İktidarın arkasına saklanıp üniversitelere çökmeye çalışmanın bedelini size tüketimden gelen gücümüzle ödeteceğiz."