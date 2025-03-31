Boykot eden gençlere vatan haini demişti! Dev şirketin sahibinden dikkat çeken açıklama

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Boykot eden gençlere vatan haini demişti! Dev şirketin sahibinden dikkat çeken açıklama

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı. Özkan, 'boykot' çağrılarının artması ve tepkilerin ardından sosyal medya hesabından 'zorunlu açıklama' notuyla bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı.

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Özkan, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmış, daha sonra tekrar açmıştı.

Özkan, 'boykot' çağrılarının artması ve tepkilerin ardından sosyal medya hesabından 'zorunlu açıklama' notuyla bir paylaşım yaptı:

Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmakdan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.

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