Boykot edenlere "vatan haini" demişti! Üç yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, DBL Entertainment şirketine yönelik boykot çağrılarıyla devam etti. Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından EspressoLab’i boykot edenlere "vatan haini" demesiyle tepki topladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, DBL Entertainment’in düzenlediği Muse konseri ve diğer etkinlikleri boykot etme kararı aldı.

Norveçli sanatçı Ane Brun, boykot çağrılarından haberdar edilince İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu. Aynı şekilde dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın İstanbul gösterisi de iptal edildi. Tepkilerin büyümesi üzerine Özkan, sosyal medya hesabından yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama yaptı ancak boykot çağrıları dinmedi.

PROJELERDEN ÇEKİLME KARARI VE VERGİ İDDİALARI

Abdülkadir Özkan, artan tepkiler üzerine DBL Entertainment olarak tüm projelerden çekildiklerini açıkladı. Özkan, “Bu süreçte yaşananların ekip arkadaşlarımı ve projelerimizi olumsuz etkilememesi için tüm projelerden çekiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Özkan’ın sahibi olduğu Dolmabahçe A.Ş.’nin son üç yıldır vergi ödemediği iddiaları gündeme geldi. Şirketin milyarlarca lira gelir elde etmesine rağmen devlete vergi ödemediği öne sürüldü. Bu durum, kamuoyunda daha fazla tepkiye yol açtı.

Abdülkadir Özkan’ın açıklamaları ve projelerden çekilme kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili tartışmalar sürüyor.

ÜÇ YILDIR VERGİ ÖDEMEDİ

Dünyaca ünlü sanatçıların konserlerini organize eden Dolmabahçe A.Ş.’nin son üç yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiçbir vergi ödemeyen şirketin, milyarlarca lira gelir elde etmesine rağmen devlete tek kuruş vergi vermediği belirlendi.

Özkan, daha önce Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği yapmış, 2015 yılında ise Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulunmuştu.