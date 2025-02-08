Boykot listesindeki markaya AKP'li isimlerin katıldığı dualı açılış

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı katliamın üzerinden aylar geçmesine rağmen Ak Parti iktidarının İsrail ile ticaret faaliyetlerini durdurmaması ve hatta arttırarak sürdürmesi hem muhalefet içinde hem de toplum vicdanında rahatsızlığa neden olmuştu.

Tepkilerin ardından iktidar İsrail’le ticarette önce aşamalı olarak kısıtlamalara gitmeye ardından da ticaret ilişkilerini tamamen kesmeye karar verdi. Ancak skandallar gündem olmaya devam etti.

Karar'ın haberine göre önce Rize’de ardından da İzmir’de Ak Partili isimlerin katılımları eşliğiyle ‘İsrail’i Boykot’ listesinde yer alan Burger King açılışlarının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi bir dualı tören açılışı da Afyonkarahisar’dan geldi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yer alan İyaş Park AVM’nin ikinci katında Acarlar Dokuma San. A.Ş. ve Acarlar Vagon San A.Ş sahibi iş insanı Saffet Acar’ın girişimleriyle dünyaca ünlü olan ve ‘İsrail destekçisi’ denilerek boykot edilmesi beklenen fast-food markaları Burger King ve Popoeyes’ın şubeleri Ak Partili isimlerin katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Kurdele kesiminde, Ak Parti İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül ve Ak Parti ilçe Meclis Üyesi Ahmet Acar’ın yanı sıra Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı gibi birçok isim yer aldı. İsrail destekçiliğiyle suçlanan Burger King’in açılısı esnasında edilen duada “Bu mübarek Cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimiz açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle.” denildi.

AÇILIŞ YAPAN İSİMLER İÇİN DİSİPLİN KARARI VERİLMİŞTİ

İsrail’e destek verdikleri iddiasıyla bazı markalara yönelik ‘boykot’ kampanyaları devam ederken Ak Partililer hamburger devinin açılış törenlerinde boy göstermeye devam ediyor. Daha önce Rize’de AK Partili belediye başkanları ve yöneticileri dualar eşliğinde Burger King şubesinin açılışını yapmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'deki açılış görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, “boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı aldık” demişti. Ancak benzer görüntüler şimdi de Afyon’dan geldi.

Gazze’de binlerce insanın kıyımına sebep olan İsrail’le ticaretin kesilip kesilmediği tartışma konusu olmaya devam ederken Ak Partili İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül ve Ak Parti ilçe Meclis Üyesi Ahmet Acar’ın Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan bir AVM içerisinde Burger King ve Popoeyes açılışında dua ederek açılış töreni düzenledikleri ortaya çıktı.

Ak Partililer tarafından “İslam’a ve Müslümanlara yardım et” denilerek açılışı yapılan Burger King’in ismi, İsrail destekçiliğiyle bilinen ve o yüzden ‘İsrail’i Boykot’ listesinde yer alan markalar arasında yer alıyor.