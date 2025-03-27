Boykot listesindeki medya patronundan Erdoğan'a ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boykot listesindeki medya patronundan Erdoğan'a ziyaret

Özgür Özel'in boykot listesinde markaları yer alan İhlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesi açıklamıştı.

Boykot listesinde İhlas Holding'e ait TGRT, İhlas Ev Aletleri ve İhlas Haber Ajansı gibi markalar da yer almıştı.

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ERDOĞAN'A ZİYARET

Gelişmeler devam ederken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.

İkili, bir fotoğraf karesi de verdi.

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