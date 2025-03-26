Boykot listesinin başındaydı! AKP’li siyasetçiler destek için kuyruğa girdi... Aralarında Mustafa Varank da var

Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB'nin birçok önemli ismi tutuklandı. Ardından Şişli Belediye’sine de kayyum atandı. Yaşanan bu olayların ardından üniversiteli gençlerle halk Anayasal haklarını korumak için sokağa çıkıp AKP'yi protesto etti.

CHP AKP’YE YAKIN FİRMALARA BOYKOT BAŞLATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu eylemleri ileri götürerek AKP'ye yakın firmalara boykot başlattı.

Boykot çağrısına Espresso Lab isimli kahveci zinciriyle başlayan Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espresso Lab’tan içmeyin. Bundan sonra Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Boykot kararının etkisinin hemen görülmesinin ardından AKP ve yandaşlarındaki telaş dikkat çekti. AKP'li isimler Espresso Lab'a destek için adeta sıraya girdiler.

DESTEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

TÜGVA üyeleri, Espressolab'a gitti. 'Kahveye siyaset karışmaz' diyerek de paylaşım yaptılar.

AKP'nin en büyük destek firma Espressolab oldu. Dikkat çeken bir hızda büyüyen, bir sabah uyandığında yeni şube açan Espressolab'a da AKP'liler destek yarışına girdi.

YENİ ŞAFAK ESKİ HABERİ YENİ GİBİ GÖSTERDİ

AKP yanlısı Yeni Şafak da dozu artırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Espressolab'a gittiği anları yeni gibi servis etti.

Espressolab'a eski Teknoloji Bakanı olan AKP Vekili Mustafa Varank ve eski Adalet Bakanı olan AKP Vekili Abdülhamit Gül de gitti. Varank, video da çekip paylaştı. Espressolab'a görevde olup giden ilk bakan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar oldu.

UTANMADAN PAYLAŞIP BİR DE DALGA GEÇTİLER

Ayrıca sosyal medyada bir grup AKP'linin İBB'de tutuklanan isimleri kahve bardaklarının üzerine yazıp dalga geçtiği görüldü.

Ayrıca AKP'nin yandaşı Furkan Bölükbaşı da Espressolab'a destek verdi.