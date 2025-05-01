Boykot paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Cem Yiğit Üzümoğlu 1 Mayıs alanında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi. Eylemlere, siyasi isimler ve sendikaların yanında oyuncularda katıldı. Oyuncu Özgün Çoban ve Ümit Beste Kargın da 1 Mayıs eylemlerine katıldı. Çoban'ın boynunda "Sanatçı susmaz direnir" pankartı olduğu görüldü.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU DA EYLEME KATILDI

Oyuncular Sendikası ise 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alana koşarak girdi. Koşarak alana giren isimler arasında boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

Bazı isimler ise eylemlere katılmasalar da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar.