Boykot tweeti pahalıya patladı! Abdülkadir Özkan milyon dolar zarara uğradı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah programında DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın boykot tweetinin kendisini milyon dolar zarara uğrattığını açıkladı.

Dünyaca ünlü isimleri Türkiye'ye getiren Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'ı boykot çağrısı için X hesabından "vatan haini" yazmış, tepkiler üzerine hesabını kapatmak zorunda kalmıştı. Gençlerin ulaşıp Türkiye'deki durumdan haberdar ettiği dünyaca ünlü sanatçılar Ane Brun, Muse Türkiye'deki konserlerini iptal ederken, ünlü komedyen Trevor Noah da gösterisini iptal etmişti.

Bu durum üzerine sabah programına katılan Özkan, "Bin pişmanım. O tweeti'de atmaz olaydım. Ünlü sanatçılar Türkiye'deki konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı" dedi.

Küçükkaya ile Özkan arasında geçen diyalog şu şekilde gerçekleşti;

Özkan: Bin pişmanım, bana haksızlık yapılıyor, ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten de linçler yemiş biriyim. Mesela Barış’lar gözaltına alındığı zaman olur mu öyle onlar gazeteciler niye gece yarısı gözaltına alınıyorsunuz diye tweet atmış biriyim.

Küçükkaya: Ama boykota karşı tweet attınız mı?

Özkan: Attım, atmaz olaydım. Ama şimdi bana bu linç, haksızlık yapılıyor. Ben vergisini veren bir mükellefim.

Küçükaya: Böyle açıklamaları oldu. İlginçti. Ama şöyle bir lafı da oldu. Bu gençlerin ulaşıp Türkiye’deki durumdan haberdar ettiği dünya çapındaki ünlü sanatçılar, Türkiye’deki konserleri iptal edince bir rakam söyledi 'milyon dolarlarım yandı' dedi. 'O tweti’de atmaz olaydım. Şimdi haksızlıkla uğraşıyorum' dedi. Ben de anlatmış olayım."