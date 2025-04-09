Boykota destek vermişti! Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovuldu mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Boykota destek vermişti! Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovuldu mu?

Yaptığı boykot paylaşımlarının ardından MasterChef’ten kovulduğu ileri sürülmüştü. Somer şefin önce menajeri ardından kendisi açıklama yaptı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden MasterChef'ten kovulduğu iddia edilmişti. İşte akılları kurcalayan soru Somer Şef kovuldu mu?

"BOYKOTU DOĞRU BULMUYORUM"

Bu çıkan haberlerin ardından Somer Şef menajeri aracılığıyla bir açıklamada bulundu. 2 Nisan boykot gününde "We are closed" paylaşımı yapan Sivrioğlu, "Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan ünlü şefin menajeri ''Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu'' iddiasının gerçek olmadığını da söyledi.

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Somer Şef ise bu konuda açıklama yapmak yerine bir fotoğrafla durumu özetledi. MasterChef setinden bir kare paylaşan Somer Sivrioğlu "Evimizdeyiz başladık" dedi.

PAYLAŞIMLARININ ALTINA SINIRLAMA GETİRDİ

Somer Sivrioğlu'na ayrıca hem olumlu hem olumsuz yorumlar vardı. Somer Şef bunun da önünü almak için paylaşımlarının altında yorumlara sınırlandırma getirdi.

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