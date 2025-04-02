Boykottan farklı görüntüler! Medya ikiye ayrıldı. Hangisi doğru?

Türk siyaseti, son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla başlayan gözaltı ve tutuklamalar, birçok gazeteci ve siyasetçi hakkında soruşturmalar başlatılıp tutuklanmalarıyla devam etti.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Özgür Özel, yurttaşları sokağa davet ederken, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde yurttaşlar sokaklara döküldü. Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada aralarında Esspresso Lab, D&R, TRT, Akşam gazetesi, Nusr-Et ve etstur’un da olduğu birçok markaya boykot yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Üniversite öğrencileri 2 Nisan’da ‘ekonomik boykot’ yapacaklarını açıklamış "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" demişti. Söz konusu çağrıya Özgür Özel’den destek gelmişti.

MEDYADA FARKLI FOTOĞRAFLAR. HANGİSİ DOĞRU?

Bugün ise medya kuruluşlarından konuyla ilgili birbirinden ayrı haberler yapıldı. Yandaş medya, yurttaşların boykota aldırış etmeyerek, alışveriş yapmaya devam ettiklerini, sokakların caddelerin, marketlerin, mağazaların dolu olduğunun resmini verirken, muhalif kanatta ise, sokakların caddelerin mağazaların boş olduğunu gösteren fotoğraflar verildi.

İşte o fotoğraflar,

YANDAŞ MEDYA TARAFINDAN SERVİS EDİLEN FOTOĞRAFLAR:

MUHALİF MEDYADAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER: