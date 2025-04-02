Boykottan farklı görüntüler! Medya ikiye ayrıldı. Hangisi doğru?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boykottan farklı görüntüler! Medya ikiye ayrıldı. Hangisi doğru?

Üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteği sonrası 2 Nisan 2025 (bugün) tarihinde boykot yapılacağı açıklanmıştı. Medya ise yapılan boykot ile ilgili ikiye ayrıldı. Yandaş medya; pazarların, marketlerin, sokakların dolup taştığının resmini verirken, muhalif medya ise boş dükkanların, sokakların, caddelerin fotoğrafını paylaştı.

Türk siyaseti, son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla başlayan gözaltı ve tutuklamalar, birçok gazeteci ve siyasetçi hakkında soruşturmalar başlatılıp tutuklanmalarıyla devam etti.

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Özgür Özel, yurttaşları sokağa davet ederken, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde yurttaşlar sokaklara döküldü. Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada aralarında Esspresso Lab, D&R, TRT, Akşam gazetesi, Nusr-Et ve etstur’un da olduğu birçok markaya boykot yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Üniversite öğrencileri 2 Nisan’da ‘ekonomik boykot’ yapacaklarını açıklamış "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" demişti. Söz konusu çağrıya Özgür Özel’den destek gelmişti.

MEDYADA FARKLI FOTOĞRAFLAR. HANGİSİ DOĞRU?

Bugün ise medya kuruluşlarından konuyla ilgili birbirinden ayrı haberler yapıldı. Yandaş medya, yurttaşların boykota aldırış etmeyerek, alışveriş yapmaya devam ettiklerini, sokakların caddelerin, marketlerin, mağazaların dolu olduğunun resmini verirken, muhalif kanatta ise, sokakların caddelerin mağazaların boş olduğunu gösteren fotoğraflar verildi.

İşte o fotoğraflar,

YANDAŞ MEDYA TARAFINDAN SERVİS EDİLEN FOTOĞRAFLAR:

boykot-1.jpg

boykot0.jpg

boykot2.jpg

boykot3.jpg

boykot5.jpg

boykot6.jpg

boykot7.jpg

MUHALİF MEDYADAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER:

muhalif1.jpg

muhalif2.jpg

muhalif3.jpg

muhalif4.jpg

Son Haberler
Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı
Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: 'Hangi yüzle aday olacaksın?'
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: 'Hangi yüzle aday olacaksın?'
Bakan Bolat'ın aldığı ürün 'İsrail destekçisi' çıktı
Bakan Bolat'ın aldığı ürün 'İsrail destekçisi' çıktı
CHP’nin boykot sitelerine erişim engeli getirildi
CHP’nin boykot sitelerine erişim engeli getirildi
Cezaevindeki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan flaş mesaj! 'Nefes almanın zorlaştığı...'
Cezaevindeki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan flaş mesaj! 'Nefes almanın zorlaştığı...'