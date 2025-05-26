Boykotun bedeli ağır oldu: EspressoLab cirosunda sert düşüş!

Kaynak: Haber Merkezi
Boykotun bedeli ağır oldu: EspressoLab cirosunda sert düşüş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından paylaşılan boykot listesinde yer alan kahve zinciri EspressoLab'ın cirosunda sert düşüş yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış, devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmaya yönelik kamuoyu tarafından büyük tepki gösterilirken, Saraçhane'de yapılan mitinglerde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda firma için boykot çağrısında bulunmuştu.

Boykot listesinde yer alan kahve zinciri EspressoLab'in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası'na dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'19 MART'TAN BU YANA CİROMUZ YÜZDE 22 DÜŞTÜ'

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

Kocadağ, boykot ile cirolarının düşmesinin ardından rakip firmalardan birinde yaşananları ise şöyle anlattı:

"Yabancı bir kahve markası boykot ile cirolarımızın düştüğü gün çalışanlarını toplayarak, "Bugün Espressolab'ı geçtik" diye alkışlatıyor. Türk kahve firması üniversitelerden çıksın ama yabancı firmalar kalsın öyle mi? Bunun mantığını, hangi siyasetle açıklarsınız. Cidden anlamıyorum"

Son Haberler
Galatasaray kutlamalarında 'Aşkın Olayım' gündem oldu
Galatasaray kutlamalarında 'Aşkın Olayım' gündem oldu
Sivas'ta maden faciası! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta maden faciası! Ölü ve yaralılar var
İBB'ye 4. dalga operasyonunda onlarca kişi hakkında tutuklama talebi
İBB'ye 4. dalga operasyonunda onlarca kişi hakkında tutuklama talebi
Kahramanlık canına mal oldu! İki çocuğu kurtardı, kendisi boğuldu
Kahramanlık canına mal oldu! İki çocuğu kurtardı, kendisi boğuldu
Avrupa’nın kralları belli oldu
Avrupa’nın kralları belli oldu