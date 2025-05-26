Boykotun bedeli ağır oldu: EspressoLab cirosunda sert düşüş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış, devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmaya yönelik kamuoyu tarafından büyük tepki gösterilirken, Saraçhane'de yapılan mitinglerde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda firma için boykot çağrısında bulunmuştu.

Boykot listesinde yer alan kahve zinciri EspressoLab'in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası'na dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'19 MART'TAN BU YANA CİROMUZ YÜZDE 22 DÜŞTÜ'



Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

Kocadağ, boykot ile cirolarının düşmesinin ardından rakip firmalardan birinde yaşananları ise şöyle anlattı:

"Yabancı bir kahve markası boykot ile cirolarımızın düştüğü gün çalışanlarını toplayarak, "Bugün Espressolab'ı geçtik" diye alkışlatıyor. Türk kahve firması üniversitelerden çıksın ama yabancı firmalar kalsın öyle mi? Bunun mantığını, hangi siyasetle açıklarsınız. Cidden anlamıyorum"