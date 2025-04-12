Boykotun hedefindeki Espressolab'dan boykotu kırma hamlesi

Kampanya, zincirin sosyal medya hesaplarından "ogrenci20" koduyla tanıtıldı.

"NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK"

Daha önce yaptığı açıklamada "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz" diyen EspressoLab yetkilileri, boykot kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etmişti.

Zincirin sosyal medya paylaşımında:

"Öğrenciler Türkiye'deki tüm mağazalarımızda kahvelerini %20 indirimli yudumluyor. Espressolab mobil uygulaması üzerinden ogrenci20 kodunu gir, öğrenci kartını göster, tüm kahve çeşitlerinde geçerli anında %20 indirim kazan" ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın, CHP'nin boykot çağrısı sonrası başlatıldığı öğrenildi. EspressoLab'in bu hamlesinin boykotun etkisini azaltmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.