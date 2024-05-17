Böyle anne olmaz olsun… Canlı yayını polis bastı! 8 yaşındaki kızı hakkında iğrenç sözler

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G. Tiktok’ta Yeliz Tutar ismiyle canlı yayın açtı.

8 yaşındaki kızı hakkında iğrenç sözler kullanınca sosyal medyada infial yarattı.





CANLI YAYINDA OPERASYON

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri S.G.'yi evine düzenlenen operasyonda canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

ANNE İLE BABA BOŞANDI

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.