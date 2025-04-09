Böyle anne olmaz olsun! Samsun’da öğretmen kızının boynunu kırdı, intihar süsü verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Son dakika... Son dakika...Samsun'da Sultan Günaydın (59), tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen anne Sultan Günaydın, gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

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2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan Tuba öğretmenin görev yaptığı okullarda da sosyal medya hesabından taziye mesajları yayımladı.

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Günaydın'ın sosyal medyada paylaşılan daha önce görev yaptığı okulardaki eğitim videosu ve fotoğrafları görünlerin yüreklerini dağladı.

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