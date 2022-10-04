4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Böyle balayı görülmedi. Dünyanın bir ucunda tek başına

Böyle balayı görülmedi. Dünyanın bir ucunda tek başına

İngiltere'de yeni evlenen Natalie Corbett, dünyanın en uzak noktasında tek başına balayı yapacak. Genç kadının ilginç planının sebebi ise okuyanları şaşırttı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:50
Takip Et

Böyle balayı görülmedi. Dünyanın bir ucunda tek başına

Böyle balayı görülmedi. Dünyanın bir ucunda tek başına
+
Aa
-

İngiltere'de yeni evlenen Natalie Corbett ve George Williams çiftinin hayalindeki balayı herkesi şok etti. Natalie, evinden 14 bin kilometre uzakta bir adaya tek başına gidecek ve balayını kocasından ayrı bir şekilde geçirecek. İlginç planın sebebi ise okuyanları hayrete düşürdü.

Genç kadın evlenmeden önce başvurduğu bir işten kabul alacağını hiç hesaba katmamış. Gideceği Antarktika'daki, sadece 1,7 dönümlük ada gerçekten de ideal bir balayı yeri değil zaten. Oysa Natalie şimdi, dünyanın en uzak postanesine ev sahipliği yapan Antarktika'daki Port Lockroy'un işletmesini beş aylığına devralacak, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yola çıkmaya hazırlanıyor.

"SANIRIM KOCAM BİRAZ PANİKLİYOR"

Haber3'ün haberine göre, Corbett, The Telegraph'a “Başvuracağımı söylediğimde kocam çok destek oldu” dedi ve anlatmaya devam etti:

“Ama sanırım benim gibi o da başvurabileceğimi ama işi zaten alamayacağımı düşünüyordu. Sanırım şimdi biraz panikliyor.”

Dört kadın, her yıl donmuş kıtada binlerce turisti ağırlayan Goudier Adası'nda, Birleşik Krallık Antarktika Miras Vakfı (UAHT) tarafından işletilen tarihi Port Lockroy üssünden sorumlu olacak.

Natalie Corbett üssün hediyelik eşya dükkanını idare ederken, Clare Ballantyne, kutba düzenli olarak yollanan 80 bin kartpostalla uğraşan dünyanın en güneydeki kamu postanesinin posta müdürü olacak, Mairi Hilton gentoo penguenlerinin popülasyonunu izleyecek ve Lucy Bruzzone ekibi ve körfeze turist gemileriyle ulaşan turistlerin ziyaretlerini yönetecek.

İlk 10 hafta boyunca onlara yerleşmelerine yardımcı olacak bir Port Lockroy yerlisi olan Vicky Inglis katılacak.

DÜNYANIN EN UZAK POSTANESİ...

Natalie bu aylar sürecek macerayı "Antarktika'ya giden, tamamı kadınlardan oluşan bir takımda olmak gerçekten heyecan verici çünkü uzun yıllar boyunca erkeklerin egemen olduğu bir kıta oldu. Bu yüzden George'u evde bırakıp bir maceraya atılmak güzel." diyerek anlattı.

UAHT, The Telegraph'a, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip almak için yola çıkmadığını, ancak bu dört kadının başvuru sürecinin en parlak adayları olduğunu söyledi.

Kutup bölgeleri hakkında önceden bir deneyimi yok, ancak UAHT'nin başvuru sahiplerini aramasıyla ilgili bir Haber makalesi gördü ve şöyle düşündü: “Oh! Bu kulağa harika geliyor. Bu kadar uzak bir yerde ve çok az insanın başardığını söyleyebileceği bir işte çalışmak için ne inanılmaz bir fırsat.”

Kutup bölgeleri hakkında önceden bir deneyimi olamayan ve mülakat sürecinde sadece ilk kez tanışan ekip, haftada 10 dakika evlerine uydu telefon görüşmeleri ve arkadaşları ve aileleri ile iletişim halinde olmak için sadece metin e-postaları ile sınırlı olacak.

1944'TE KURULDU

Port Lockroy'daki üs, ilk olarak 1944'te, Şili ve Arjantin'in bölgeye artan ilgisinin ortasında, İngilizlerin Antarktika'ya yönelik iddialarını desteklemek için yapılan gizli bir savaş operasyonunun bir parçası olarak inşa edildi. Ancak körfez bundan önce balina avcılığı yapan gemiler için güvenli bir demirleme yeri olarak biliniyordu.

Daha sonra, 1962'de operasyonlar başka bir yere taşınana kadar önemli erken atmosferik ölçümler alarak bilimsel bir merkez olarak hizmet etti. Doksanların ortalarında, kalıcı insan yerleşimi olmayan tek kıtayı ziyaret eden artan sayıda turisti hedefleyen bir miras alanı ve müze haline geldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
5
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
6
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
7
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿İstanbul Barosu'ndan Medeni Kanun açıklaması: Haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿İstanbul'un kurtuluşunda toplu taşıma ücretsiz olacak! İşte etkinlik listesi
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
﻿Akıllı telefon sahibinin kaza geçirdiğini duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.