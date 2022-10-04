Böyle balayı görülmedi. Dünyanın bir ucunda tek başına

İngiltere'de yeni evlenen Natalie Corbett ve George Williams çiftinin hayalindeki balayı herkesi şok etti. Natalie, evinden 14 bin kilometre uzakta bir adaya tek başına gidecek ve balayını kocasından ayrı bir şekilde geçirecek. İlginç planın sebebi ise okuyanları hayrete düşürdü.

Genç kadın evlenmeden önce başvurduğu bir işten kabul alacağını hiç hesaba katmamış. Gideceği Antarktika'daki, sadece 1,7 dönümlük ada gerçekten de ideal bir balayı yeri değil zaten. Oysa Natalie şimdi, dünyanın en uzak postanesine ev sahipliği yapan Antarktika'daki Port Lockroy'un işletmesini beş aylığına devralacak, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yola çıkmaya hazırlanıyor.

"SANIRIM KOCAM BİRAZ PANİKLİYOR"

Haber3'ün haberine göre, Corbett, The Telegraph'a “Başvuracağımı söylediğimde kocam çok destek oldu” dedi ve anlatmaya devam etti:

“Ama sanırım benim gibi o da başvurabileceğimi ama işi zaten alamayacağımı düşünüyordu. Sanırım şimdi biraz panikliyor.”

Dört kadın, her yıl donmuş kıtada binlerce turisti ağırlayan Goudier Adası'nda, Birleşik Krallık Antarktika Miras Vakfı (UAHT) tarafından işletilen tarihi Port Lockroy üssünden sorumlu olacak.

Natalie Corbett üssün hediyelik eşya dükkanını idare ederken, Clare Ballantyne, kutba düzenli olarak yollanan 80 bin kartpostalla uğraşan dünyanın en güneydeki kamu postanesinin posta müdürü olacak, Mairi Hilton gentoo penguenlerinin popülasyonunu izleyecek ve Lucy Bruzzone ekibi ve körfeze turist gemileriyle ulaşan turistlerin ziyaretlerini yönetecek.

İlk 10 hafta boyunca onlara yerleşmelerine yardımcı olacak bir Port Lockroy yerlisi olan Vicky Inglis katılacak.

DÜNYANIN EN UZAK POSTANESİ...

Natalie bu aylar sürecek macerayı "Antarktika'ya giden, tamamı kadınlardan oluşan bir takımda olmak gerçekten heyecan verici çünkü uzun yıllar boyunca erkeklerin egemen olduğu bir kıta oldu. Bu yüzden George'u evde bırakıp bir maceraya atılmak güzel." diyerek anlattı.

UAHT, The Telegraph'a, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip almak için yola çıkmadığını, ancak bu dört kadının başvuru sürecinin en parlak adayları olduğunu söyledi.

Kutup bölgeleri hakkında önceden bir deneyimi yok, ancak UAHT'nin başvuru sahiplerini aramasıyla ilgili bir Haber makalesi gördü ve şöyle düşündü: “Oh! Bu kulağa harika geliyor. Bu kadar uzak bir yerde ve çok az insanın başardığını söyleyebileceği bir işte çalışmak için ne inanılmaz bir fırsat.”

Kutup bölgeleri hakkında önceden bir deneyimi olamayan ve mülakat sürecinde sadece ilk kez tanışan ekip, haftada 10 dakika evlerine uydu telefon görüşmeleri ve arkadaşları ve aileleri ile iletişim halinde olmak için sadece metin e-postaları ile sınırlı olacak.

1944'TE KURULDU

Port Lockroy'daki üs, ilk olarak 1944'te, Şili ve Arjantin'in bölgeye artan ilgisinin ortasında, İngilizlerin Antarktika'ya yönelik iddialarını desteklemek için yapılan gizli bir savaş operasyonunun bir parçası olarak inşa edildi. Ancak körfez bundan önce balina avcılığı yapan gemiler için güvenli bir demirleme yeri olarak biliniyordu.

Daha sonra, 1962'de operasyonlar başka bir yere taşınana kadar önemli erken atmosferik ölçümler alarak bilimsel bir merkez olarak hizmet etti. Doksanların ortalarında, kalıcı insan yerleşimi olmayan tek kıtayı ziyaret eden artan sayıda turisti hedefleyen bir miras alanı ve müze haline geldi.