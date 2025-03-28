Böyle geri dönüş görülmedi! Her şey 12.6 saniyede yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle geri dönüş görülmedi! Her şey 12.6 saniyede yaşandı

NBA’de sıradan bir normal sezon maçı tarihin en harika gri dönüşlerinden birine sahne oldu. Chicago Bulls, bitime 12,6 saniye kala 5 sayı geride olduğu maçta Los Angeles Lakers’ı mağlup etti.

NBA’de Chicago Bulls’un Los Angeles Lakers’ı ağırladığı maç tarihin en çılgın geri dönüşlerinden birine sahne oldu. Bulls, maçın bitimine 12,6 saniye kala 5 sayı gerideydi. Ancak bitime 10 saniye kala Patrick Williams’ın attığı üçlükle Bulls skoru 115-113’e getirdi.

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Lakers topu pota altından oyuna sokarken Josh Giddey topu çaldı ve Cobby White’a verdi. White, bitime 6,1 saniye kala bir üçlük daha buldu ve takımını 116-115 öne geçirdi.

Mola dönüşünde ise Lakers Austin Reaves maçın bitimine 3,3 saniye kala bulduğu basketle takımını bir kez daha öne geçirdi.

Molası kalmayan Bulls ise topu kendi pota altından oyuna soktu. Topla buluşan Josh Giddey’nın sahanın tam ortasından attığı şut potaya girdi ve Chicago Bulls maçı 119-117 kazandı.

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Maçı United Center’da izleyen binlerce taraftar son saniyelerde olanlara inanamadı. Hatta karşılaşmayı United Center’da izleyen bazı Lakers taraftarları şaşkınlığını gizleyemedi. Maç sonunda Bulls oyuncuları, taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

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