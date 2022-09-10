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  • Son padişah Vahdettin’e bir destek de Ömer Çelik’ten. Böyle giderse İngiliz gemisiyle kaçan Sultan yakında kahraman ilan

Son padişah Vahdettin’e bir destek de Ömer Çelik’ten. Böyle giderse İngiliz gemisiyle kaçan Sultan yakında kahraman ilan edilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Vahdettin ile ilgili söylediklerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:10
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:34
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Böyle giderse İngiliz gemisiyle kaçan Vahdettin yakında kahraman ilan edilecek. Son padişaha bir destek de Ömer Çelik’ten

Son padişah Vahdettin’e bir destek de Ömer Çelik’ten. Böyle giderse İngiliz gemisiyle kaçan Sultan yakında kahraman ilan edilecek
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışanların milletin egemenlik hakları ile sorunu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de."

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullandı.

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AKM
10.09.2022 18:38
sende mi tarih okumadın? İLBER hoca size birer tarih kitabı göndersin  
 
Abbas
10.09.2022 18:38
Keşke Yunan kazansaydıcılar !!!  
 
Yıldırım Demircioğlu
10.09.2022 18:19
Tarihi gerçekleri çarpıtarak, Vahdettin'in ve avanesinin hainliğini örtemezsiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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