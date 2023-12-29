Böyle hırsızlık görülmedi! Maç oynanırken evini soydular

Kaynak: AA
Böyle hırsızlık görülmedi! Maç oynanırken evini soydular
Manchester City’nin yıldız futbolcusu Jack Grealish’in evi, Everton maçı sırasında soyulduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig’de Manchester City’nin Everton’ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşma esnasında, Grealish’in İngiltere’nin Cheshire bölgesindeki evine hırsızlar girdi.

Cheshire Polisinden yapılan açıklamada, hırsızların 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saatleri çaldığı, henüz yakalanamadıkları, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hırsızların peşine düşen polis, helikopter ve köpekleri de devreye soktu.

Everton maçında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 21 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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