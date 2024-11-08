‘Böyle isim mi olur’ dedirten ilginç dernekler: Aklını oynatanlar, Bekar danışmanlığı, Tanısan seversin ve daha niceleri…

Düzenleme: Kaynak: AA
‘Böyle isim mi olur’ dedirten ilginç dernekler: Aklını oynatanlar, Bekar danışmanlığı, Tanısan seversin ve daha niceleri…

Türkiye'de eylül ayı itibarıyla faal dernek sayısı 100 bin 943'e ulaştı. Dernek kayıtlarında, "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Çalçene Nargile Sevenler", "Şekilsiz Fikirler", "Esmiyor", "Tanısan Seversin", "Kampüs Geyikleri" ve "Uluslar Arası Birbirini Sevenler" gibi ilginç isimler bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede faaliyet gösteren derneklerin önemli bir bölümünü yöre ve hemşehri dernekleri oluşturuyor.

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Derneklerin yüzde 38,4'ü mesleki ve sosyal dayanışma alanlarında yoğunlaşıyor. Hayvan sevenler dernekleri de kayıtlarda ön plana çıkıyor.

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En fazla dernek İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuruluyor.

Yeni vakıf sayısı ise 6 bin 147 olarak kayıtlara geçti. Yeni vakıflar, daha çok eğitim ve sosyal yardım alanında faaliyet gösteriyor.

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İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Dernek kayıtlarında, "Aklını Oynatanlar", "Bekar Danışmanlığı", "Çalçene Nargile Sevenler", "Şekilsiz Fikirler", "Esmiyor", "Tanısan Seversin", "Kampüs Geyikleri" ve "Uluslar Arası Birbirini Sevenler" gibi isimler bulunuyor.

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Kayıtlara geçen diğer ilginç dernek isimleri de şöyle:

"Bir Ömürlük Misafir, Muhtar Azalarına Hizmet, Afrodisiası Sevenler, Dönek Güvercin Sevenler, Bir Paket Mutluluk, Dümtek Şenlik Var, Babalar ve Çocuklar, Emanetine Sahip Çık, Dün Gün Yarın, Huzuru Sevenler, Şey Bilardo Sevenler, Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler, Hamurcu Dayı Sevenler, Köyünü Özleyenler, Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler,

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Ganyan Sevenler, Bursa Posta Güvercini Sevenler, Ötücü Uçucu Kuş Sevenler, Deve ve Deve Güreşlerini Sevenler, Özdeveciler ve Deve Güreşini Sevenler, Kuşçular ve Kuş Severler, Tayland-Hint-Brezilya-Japon Horozunu Koruma ve Yaşatma, Saunayı Sevenler,

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Başı Ağrıyanlar, Köyünü Özleyenler, Kaynak Sularını Borudan Geçirme ve Bol Su İçirme, Tavşan Seven Şoförler", “Onu Unutma'', ''Düşün Taşın'', ''Kırmızı Biber'', ''Dikkat Çocuk Var'', ''Oyunun Ruhu'', ''Mahsus Mahal'', ''Akışkan Gücü'' ve ''Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri''

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