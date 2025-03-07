Böyle kardeş düşman başına! Çarşaf giyip ablasının altın zulasını patlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı pas dedirtti. Tanınmamak için çarşaf giyen kadın ablasının evine giderek 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını çaldı.

Olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan Handan D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi.

Böyle kardeş düşman başına! Çarşaf giyip ablasının altın zulasını patlattı

Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.'nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Böyle kardeş düşman başına! Çarşaf giyip ablasının altın zulasını patlattı

ÖNCE MESCİDE GİDİP KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası Handan D.'nin evine gittiği öğrenildi.

Böyle kardeş düşman başına! Çarşaf giyip ablasının altın zulasını patlattı

Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki mescitte üstünü değiştirip, yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi. Şüphelinin kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ablasının evinin olduğu siteye, çarşaf giyerek gelen şüphelinin, 15 dakika sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Böyle kardeş düşman başına! Çarşaf giyip ablasının altın zulasını patlattı

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Evde bulunan altınlar ise Handan D.'ye teslim edildi.

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