Böyle mezar görülmedi! ‘Sevenlerim unutunca toprak da unutsun’: Vasiyeti bile hazır

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevreye ve tarım arazilerine dikkat çekmek için ölmeden önce ahşaptan mezar yaptı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, ölmeden önce yaptırdığı mezarıyla hem doğaya hem de tarım arazilerine dikkat çekti. Pekdemir, mermer mezarların yıllarca kaybolmadığını ve tarım alanlarını daralttığını belirterek, örnek olması için ahşaptan bir mezar yaptı.

Ahşap kaide üzerine "Mezarım mermer, demir, beton değil, ağaçtan olsun. Sevenlerim unutunca toprak da unutsun" yazdıran Pekdemir, mezarın zamanla çürüyerek toprağa karışmasını istedi. Pekdemir, "Herkes çevreden gördüğünü yapıyor, mermer mezar yapıyor ama bunlar tarım arazilerini tüketiyor. Benim vasiyetim, doğaya ve tarım alanlarına saygılı bir örnek olması. Mezarım 3-5 sene içinde çürüyüp kaybolacak. Üzerinde ağaçlar, meyveler büyüsün, fındık bahçeleri açılsın. Mermer mezar uzun ömürlü ama kimse uğramıyor, tarım arazileri yok oluyor. Benim mezarım örnek olsun istedim" dedi.

Çocuklarına vasiyet de bıraktığını anlatan Pekdemir, "Çocuklarıma söylediğim gibi mezarımın bir tarafına "Sonsuz olan Allah'tır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ölüm Bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber?" diye yazdırdım ama henüz mezarıma koydurmadım" diye konuştu.

