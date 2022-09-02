Flash Haber televizyonun "Yılmaz Tunca ile Gerçek Gündem" programındaki canlı yayında Ali Borca'nın uzattığı mikrofona İstanbul Tokatköy'de AKP tokadını yiyen baş örtülü 2 kadın polis zoru ile yapılan "Kentsel Dönüşüm" uygulamasını şu sözlerle eleştirdi:

- "Hayatımız bitti, sokakta kaldık Erdoğan. Polis yanımızda değil karşımızda, böyle mi olacaktı Erdoğan? İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü yaşatıyorsunuz bizlere. Kalacak, başımızı sokacak bir mekan ayarlamak çok mu zordu devlet için? FETÖ'den kötüsün Erdoğan…"

FOX TV'de ise ekonomi uzmanı Ozan Gündoğdu, "Hormonlu büyüme" diye eleştirdi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme açıklanan rakamı.

Yazılarımdaki sloganı biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmam gerekiyor yüzde 7,6'lı büyüme nedeniyle;

- AKP iktidarı fakirden alıp zengine veriyor…

Milli Görüş zihniyetini kapitalist zihniyete çeviren AKP'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında yaşattığı işte budur.

AKP'nin 20 yıllık zengini zengin yapma politikasının ispatını da şöyle yapayım:

TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine dair resmi büyüme rakamları Türkiye ekonomisinde 100 yılın en kötü bölüşüm tablosunu Ozan Gündoğdu şöyle ortaya koydu.

2020'nin 2. Çeyreğindeki tablo şöyle;

İşçi, Esnaf, Tüccar yani emek kesiminin ülke ekonomisinden aldığı pay;

- Yüzde 36,8

Zenginin yani sermayenin aldığı pay;

- Yüzde 42,9

2022'nin 2. Çeyreğinde;

İşçi, Esnaf, Tüccar yani emek kesiminin ülke ekonomisinden aldığı pay;

- Yüzde 24,5

Zenginin yani sermayenin aldığı pay;

- Yüzde 54

İşte AKP'nin yüzkarası tablosu budur…

İşte "ekonomistim" diye Erdoğan'ın zenginden yana ekonomi politikasının sonucu budur.

Mucidi Devlet Bahçeli olan, uygulayıcısı Recep Tayyip Erdoğan olan "Tek Adam Rejimi" uygulamasının: hedefi

- Kamu kaynaklarının Fakir fukaraya, garip gurabaya değil,

- Zengine verildiğinin en net fotoğrafı budur…

Sözde fakirden, yoksuldan yana, özde zenginden yanadır Erdoğan…

TÜİK resmi rakamları ile çok açık ve net şekilde ortaya çıktı.

Parayla para satan bankaların yıllık karı bakın ne kadar arttı:

- Yüzde 505…

Açlık ve yoksulluk sınırı altında geliri olan milyonlarca vatandaş bankaların kredi kartları ve tüketici kredilerini kullanarak yaşam mücadelesi veriyor.

Ekonomist Erdoğan Merkez Bankası faizini yüzde 13'e indirtiyor ama ya banka faizleri?

Kredi Kartı yıllık faiz oranları yüzde 21,6

Bireysel Kredi faiz oranları yüzde 25 - 30

- Nas nerede Erdoğan?

Bankaların sahipleri, "Allah başımızdan eksik etmesin" diye dua ediyorlardır ama ya vatandaş;

İnanıyorum ki açlık ve yoksulluk sınırları altında yaşa mücadelesi veren vatandaşlar da şöyle dua ediyorlardır;

- İlk seçimde kaybedersin inşallah Erdoğan…

- Allah müstahakını versin Erdoğan…

Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile canım ciğerim ilişkisi içinde olan Erdoğan, sen ne dersen sana boyun eğen bir başkanı var ki Ağustos 2022 raporunu şöyle açıkladı:

Ağustos'ta yıllık mutfak enflasyonu oranı:

- Yüzde 119,11

Açlık sınırı;

- 6 bin 890 lira

Yoksulluk sınırı

- 22 bin 442 lira

Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti;

- 9 bin lira

Millet diyor ki;

- Yandım Allah…

Ama korkunç hale getirdiğin tablo senin hiç umurunda değil ki…

Hele hele kış öncesi yaptığın zamlarla milleti açlık ve yoksulluğa itmeye ne hakkın var?

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül'den itibaren zamları bindirdin milletin sırtına…

Doğalgazda zam oranları şöyle:

- Konutlarda: Yüzde 20,4

- Sanayide: Yüzde 50,8

- Elektrik üretiminde: Yüzde 49,5

Elektrikte zam oranları şöyle:

- Konutlarda: Yüzde 20

- Sanayide: Yüzde 50

- Ticarethanelerde: Yüzde 30

Yeter, Allah aşkına yeter Erdoğan…

Çay kaşığı ile veriyor,

Kepçeyle geri alıyorsun…

Millet aç,

Millet fakru zaruret içinde,

Milletin evinde tencere kaynamıyor,

Ama sen kalkıp diyorsun ki;

- "Biz her şeyde olduğu gibi bunda da bir 'hayır' vardır diyerek yolumuza bakıyoruz. Yılbaşından itibaren hedeflerimizin neticelerini almaya başlayacağız…"

Bırak artık "yılbaşı - yıl ortası - yaz sonu - 2023 - 2053 vizyonu" hayallerini…

Millet artık uyandı.

Bu algı yaratma vaatlerini yutmuyor Erdoğan…

Millet kararını verdi…

- İlk seçimde iktidardan gidiyorsun…

İşte asıl "hayır" da bu olacaktır…