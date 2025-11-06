Avustralya'daki Monash Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve $10.800$'den fazla 70 yaş ve üzeri kişinin verilerini içeren geniş ölçekli bir çalışma, müzik dinlemenin ve enstrüman çalmanın bilişsel gerileme ve demans riski üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi. "Uluslararası Geriatrik Psikiyatri Dergisi"nde yayımlanan bulgulara göre, sürekli olarak müzik dinleme alışkanlığı olan yaşlı bireylerde demans geliştirme riskinin, nadiren veya hiç dinlemeyenlere kıyasla yüzde 39 daha düşük olduğu saptandı.

Çalışma, yalnızca müzik dinlemenin değil, düzenli olarak enstrüman çalmanın da demans riskini yüzde 35 oranında düşürdüğünü belgeledi. Araştırmacılar, bu yaşam tarzı temelli faaliyetlerin beynin hafıza, duygu ve dikkatle ilgili pek çok alanını aynı anda harekete geçirdiğini, böylece yaşla zayıflayan sinir bağlantılarını canlı tutarak bilişsel dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BEYİN YAŞLANMASI YALNIZCA GENETİK DEĞİL

Araştırmanın lider isimlerinden Monash Üniversitesi'nden Profesör Joanne Ryan, bulgular hakkında önemli bir değerlendirme yaptı.

Ryan, "Beyin yaşlanması yalnızca yaşa ve genetiğe bağlı değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekilleniyor. Elde ettiğimiz veriler, müzik dinlemek veya çalmak gibi yaşam tarzı temelli etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Aynı çalışmada görev alan yüksek lisans öğrencisi ve baş araştırmacı Emma Jaffa ise müzikle etkileşim stratejilerinin erişilebilirliğine vurgu yaptı.

Jaffa, "Bulgularımız, müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için ulaşılabilir bir strateji olabileceğini düşündürüyor. Ancak, kesin bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtmek gerekir" dedi.

DİĞER ARAŞTIRMALAR DA MÜZİĞİN GÜCÜNÜ DOĞRULUYOR

Daha önce Hamburg'daki Tıp Okulu'ndan Prof. Dr. Jan Sonntag'ın katkı sunduğu çalışmalar da benzer sonuçlara ulaşmıştı.

Dr. Sonntag, yaşlı müzisyenlerin beyinlerinin gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamada, müzikle ilgilenmeyen akranlarına göre çok daha verimli çalıştığını tespit etti.

Sonntag, bireylerin hayatlarında iz bırakan müzikleri yeniden duymalarının, duygusal tepkilere yol açtığını ve bunun da hafızayı ve iletişim becerilerini tetiklediğini kaydetti.

ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden Dr. Psyche Loui'nin gerçekleştirdiği bir başka araştırma ise, özellikle bireyde nostalji hissi uyandıran müziklerin beynin ödül sistemi ve yürütücü kontrol ağları arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini ortaya koymuştu.

Bilim dünyası, bu bulgular ışığında müziğin nörolojik hastalıklara karşı bir koruyucu kalkan rolü üstlenebileceği yönündeki görüşlerini güçlendirdi.