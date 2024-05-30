Böyle ölüm görülmedi. Uçak motoru bir kişi yuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle ölüm görülmedi. Uçak motoru bir kişi yuttu

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Schiphol Havalimanı'nda KLM'ye ait bir uçağın motoru bir kişiyi yutarak ölümüne neden oldu.

Uçağın büyük bir güçle çalışan motoruna sürüklenen bir kişi feci şekilde can verdi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı’nda kraliyet havayolu şirketi KLM’ye ait bir uçak Danimarka’nın Billund kentine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken korkunç bir olay yaşandı.

The Gguardian'ın haberine göre "KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı sırada motorunun içine çektiği bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin çalışan olup olmadığı ya da neden orada bulunduğu ise açıklanmadı.

Olaya ilişkin bilgi veren uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın gerçekleştiğini anlattılar.

Diğer yandan Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, ölen kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını öne sürdü.

Hollanda polisinin olayın ardından uçaktaki yolcuları tahliye ettiği ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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