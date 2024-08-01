Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması

Brezilya Kadın Milli Takımı başnatrenör Ze Roberto'nun doğum gününü böyle kutladı.

2024 Paris Olimpiyatları bütün heyecanı ile devam ederken Filenin Sultanları’nın en büyük rakibi Brezilya Japonya karşısında sahneye çıkıyor.

Saat 14.00’de South Paris Arena’da oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son gerçekleştirilen antrenmanda ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ZE ROBERTO'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Antrenman sırasında başantrenör Ze Roberto’ya doğum günü sürprizi yapan voleybolcular bir anda ellerinde pastayla içeri girdi.

Ze Roberto sürpriz karşısında sakinliğini korusada oyuncular ve teknik ekibin neşeli anları görenlerin yüzünü gülümsetti.

"BÖYLE OLUR BREZİLYA İŞİ KUTLAMA"

Sosyal medya hesaplarından yorum yapan kullanıcılar Güney Amerika halklarının sıcak kanlılığına vurgu yaparak "Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması" dedi.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI.

1967 doğumlu olan Ze Roberto 2010-2012 yılları arasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırmıştı.

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