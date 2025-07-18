Böyle olur çiftçinin sünnet aracı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Böyle olur çiftçinin sünnet aracı

Düzce'de çeltik üreticisi aile, 5 yaşındaki çocuklarının sünneti için traktörlerini süsleyerek sünnet aracı yaptı.

Konuralp Mahallesi'nde çeltik üreticiliği yapan Orhan- Büşra Aktepe çifti, 5 yaşındaki çocukları Mahir için sünnet mevlidi düzenledi. Çiftçi aile, traktörlerini de süsleyerek sünnet aracı yaptı. Köylüler de traktörlerini süsleyerek sünnete katılarak konvoy halinde dolaştılar. Sünnetin yapılacağı salona gelen traktör sis bombaları eşliğinde karşılandı.

Babadan çiftçi olduğunu belirten baba Orhan Aktepe "Çocuğumuza çiftçiliği beğendirmek özendirmek için böyle bir şey aklımıza geldi, oğlum Mahir de çok istiyordu. Zaten traktörü çok seviyor. Arkadaşlar da etkilenip üretici çalışkan yeni nesiller olur diye böyle bir şey düşündük ve yaptık" dedi.

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