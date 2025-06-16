Böyle olur Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi!

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle olur Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi!

Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka yarın (salı) karşı karşıya gelecekler. Bu dev mücadele öncesi sarı-lacivertliler, sınırlı sayıdaki öğrenci biletleri hariç tüm biletlerin satıldığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, satışa çıkarılan tüm biletlerin satıldığını sadece sınırlı sayıda öğrenci biletinin satışına devam edildiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "HEPSİ SATILDI! Yarın akşam 20.30'da Beşiktaş Fibabanka'yı konuk eden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçın tamamı tükendi. Bilet satışı, yalnızca sınırlı sayıda öğrenci bileti için salon salonundan devam etmektedir. Büyük Fenerbahçe Taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz! "

Son Haberler
Feci ölüm! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Feci ölüm! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İran’daki nükleer tesislerin son durum açıklandı
İran’daki nükleer tesislerin son durum açıklandı
Erdoğan’ın kararı Ankara’ya füze gibi düştü! Bir an önce hayata geçirecek…
Erdoğan’ın kararı Ankara’ya füze gibi düştü! Bir an önce hayata geçirecek…
Ardahan'da engelli çobanı ayı öldürdü
Ardahan'da engelli çobanı ayı öldürdü
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda son durum! (16 Haziran 2025)
Dolar ve euroda son durum ne?