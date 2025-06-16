Böyle olur Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, satışa çıkarılan tüm biletlerin satıldığını sadece sınırlı sayıda öğrenci biletinin satışına devam edildiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "HEPSİ SATILDI! Yarın akşam 20.30'da Beşiktaş Fibabanka'yı konuk eden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçın tamamı tükendi. Bilet satışı, yalnızca sınırlı sayıda öğrenci bileti için salon salonundan devam etmektedir. Büyük Fenerbahçe Taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz! "