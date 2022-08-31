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Chelsea'den çılgın transfer: Fofana için 90 milyon euro

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Leicester City'nin stoperi Fofana'yı 90 milyon euroya transfer etti. Bu şimdiye kadar bir stoper için ödenen en yüksek transfer parası oldu

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:09
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:39
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Böyle para görülmedi. Chelsea transfer rekoruna imza attı

Chelsea'den çılgın transfer: Fofana için 90 milyon euro
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İngiltere Premier Ligi devlerinden Chelsea, aylardır ısrarla istediği Wesley Fofana için sonunda Leicester City'i ikna etti. 21 yaşındaki stoperin transferi için 90 milyon euroya anlaşma sağlandı.

Chelsea, daha önce 7 kez teklif yapmış, hepsini de Leicester City reddetmişti. Hatta Fofana Chelsea'ye gitmek istediği için kadro dışı bırakılmıştı.

Londra ekibi sonunda 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester'ı ikna etti.

Bu paranın şimdiye kadar bir stoper için ödenen en yüksek bedel olduğu bildirildi.

Tarihin en pahalı defans oyuncusu rekoru, 2019 yılında Manchester United’ın Harry Maguire için ödediği 87 milyon euroydu.

Chelsea’ye transfer olan Fofana, “Son iki gün benim için gerçekten büyük gün oldu ve çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenman yaptım ve bu benim için bir rüya. Taraftarlar ve kulüp için oyun oynamaya başlayacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

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