South China Morning Post'un haberine göre Mağazada bir masayı yerinden taşıyan genç tezgahtar, yanlışlıkla üzerinde yeşim bileziklerin bulunduğu kutuyu devirdi. Kutudan çıkan 50 bilezikten 30'dan fazlası tamamen kırıldı.

Rusya'dan ithal edilen bu yeşim taşlarının sigortasız, hepsinin nadir ve çok değerli olduğunu söyleyen dükkan sahibi “Ne yazık ki zarar 1 milyon yuanı aştı" dedi.

Olay sonrası panikleyen genci sakinleştiren dükkan sahibi, "Masayı taşımayı ben istemiştim. Gençler bazen aceleci davranabiliyor. Önemli olan, hatalarından ders çıkarabilmeleri" dedi.

KIRIK PARÇALAR İBRET KÖŞESİNDE SERGİLENECEK

Cheng, bileziklerin parçalarını mağazada "ibret köşesi" olarak sergileyeceğini, çalışanlara dikkatli olmayı hatırlatacağını da sözlerine ekledi.

“PATRONUMUN ANLAYIŞI BANA GELECEĞE DAİR UMUT VERDİ”

Çin yerel medyasından Jimu News'e konuşan tezgahtar, üniversiteden yeni mezun olduğunu ve mağazada yalnızca birkaç aydır çalıştığını anlattı:

"Parçaları toplarken ellerim titriyordu, kalbim küt küt atıyordu. Patronumun anlayışı bana geleceğe dair umut verdi. Onun güvenini boşa çıkarmamak için artık çok daha dikkatli ve özverili çalışacağım."