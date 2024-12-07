Böyle 'rahatlık' görülmedi! 11 yaşındaki çocuğa çarptı poz verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böyle 'rahatlık' görülmedi! 11 yaşındaki çocuğa çarptı poz verdi

Antalya'da karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki küçük çocuğa çarpan, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza sonrası ceza kesilince hatıra fotoğrafı çektidi.

Antalya'da çok ilginç bir kaza yaşandı. Manavgat'ta okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenci karşıdan karşıya geçerken plakasız bir motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün, sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletinin plakasız olduğu tespit edilerek, trafik ekipleri tarafından kendisine toplam 23 bin 894 TL para cezası kesildi.

Trafik ekipleri tarafından ceza uygulanması sırasında bugüne kadar sürücü belgesiz kullandığı halde ceza yemediğini belirten motosiklet sürücüsü, ilk kez yediği cezanın makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A. S., kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F. B'ye çarptı. Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERVİS KÜÇÜK ÇOCUĞU YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Kazaya sebep olan okul servisinin F.B.'yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan Abdulaziz Su, bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi.

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