Böyle rezillik görülmedi. Antrenörü maçı kazanan 13 yaşındaki kız çocuğu sporcusunu dövdü

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle rezillik görülmedi. Antrenörü maçı kazanan 13 yaşındaki kız çocuğu sporcusunu dövdü

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda antrenör maçı kazanmasına rağmen 13 yaşındaki sporcusunu dövdü.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki kız çocuğunun kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldiği görüldü.

Sevinen çocuk tebrik beklerken antrenörü tokat attı.

Show TV'de yer alan habere göre antrenör, 13 yaşındaki sporcunun kuşağını çözerken; diğer yandan da hakaretlerini sürdürdü ve sağlı sollu takatlarına devam etti.

Habere göre antrenör çocuğun tekniğini begenmedi.

Bunu gören bir hakemin "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulunduğu, görüntülerin Tekvando Federasyonu'ndan alınıp, incelenmesini istediği öğrenildi.

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