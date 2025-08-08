Böyle rezillik olmaz: Orman yangınını keyif yaparak seyrettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karabük’teki orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, kamp sandalyelerinde yangını seyreden vatandaşlar ise dikkat çekti.

Arıcak köyü civarında saat 14.00 sularında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak yolu üzerindeki Yeşil köyüne kadar ulaştı.

Önlem amacıyla köyün tahliye edildiği bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti.

Ekiplerin yangını denetim altına alma çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları yangın alanına yaklaşmamaları ve çalışmaları aksatmamaları yönünde uyardı.

